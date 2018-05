MPB sobe ao palco

Show homenageia Baden Powell

O violonista Marcel Powell homenageia o pai Baden Powell no show "Só Baden".

No repertório estão releituras de alguns clássicos compostos pelo pai como "Berimbau", "Samba em Prelúdio", Astronauta" e "Tempo Feliz".



Sob solos de violão, o músico intercala as canções com algumas histórias de suas experiências

pessoais com Baden, de como foram compostas algumas das músicais autorais do espetáculo e sobre os principais parceiros do homenageado.



Sesc

Sábado, 12, às 16h30

De R$ 5 a R$ 17