O drama do cancelamento assombra os aficionados por TV desde sempre. Na década de 1990 esse medo foi perpetuado por Joss Whedon, que criava um final que poderia ser definitivo para cada temporada de "Buffy – A Caça Vampiros", com receio da emissora cancelar a série sem aviso prévio; e até por "Twin Peaks" (considerada uma obra-prima), que acabou sofrendo e foi cortada após apenas duas e incompletas temporadas. Na era de "peak tv" (como é chamada a fase mais ambiciosa que a televisão está) não é diferente: mesmo que existam plataformas de streaming que investem em produções de estilos distintos, no final o que prevalece é a audiência e o modelo de negócios proposto por cada um, ao invés da qualidade das obras.

Lidar com esse problema é comum para quem acompanha séries, mas mesmo assim ainda é possível sentir o golpe quando uma obra que você está muito investido acaba cancelada. A industria de Hollywood não é justa e as vezes um seriado mais fraco tem um apelo maior com o público do que aquela obra com roteiro redondo e meia duzia de fãs leais. "Mozart in the Jungle" é a série mais recente a sofrer com cortes, e foi cancelada pela Amazon Prime após apenas 4 temporadas, deixando os personagens sem um final definitivo. Nesta lista, separamos outras séries recentes que acabaram no limbo e não vão dar mais as caras para uma nova temporada, mas que mesmo assim valem o seu tempo, seja pelos personagens, história ou sua relevância em si.



Mozart in the Jungle (2014-2018)