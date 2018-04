Mostra homenageia Bernardo Bertolucci

Tem início hoje a 2ª edição da Mostra de Cinema Italiano. Com duração até o dia 29 de abril, a mostra reúne extensa programação de filmes, dois concertos da Sinfônica de Campinas e o evento gastronômico "Cine Gourmet". Este ano, a Mostra fará uma homenagem ao cineasta Bernardo Bertolucci, com exibição de três filmes do diretor. Um deles será o "1900-Novecento".