Morte de XXXtentacion é confirmada pelo TMZ

De acordo com o site TMZ , o rapper XXXtentacion foi baleado nesta segunda-feira (18), em Miami. Segundo testemunhas, o artista de 20 anos foi encontrado já sem pulso e encaminhado para o hospital, onde não resistiu. Pouco depois de chegar no hospital, a morte do rapper foi confirmada pelo xerife responsável pelo caso.Pessoas disseram que ele estava comprando motos e, ao deixar o estabelecimento, foi perseguido pelo atirador, que o baleou em seu carro. Ainda segundo testemunhas, não houve briga e que uma bolsa Louis Vuitton foi levada do carro.Um áudio daconseguido pelo TMZ confirmou que o rapper chegou ao hospital em coma.