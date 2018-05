Morrissey remarca vinda ao Brasil para dezembro

Cantor britânico havia adiado a turnê, que seria em abril; ele chega para promover 'Low in High School', seu disco mais recente

Ele viria seis meses depois do lançamento, mas agora o novo disco de Morrissey já terá mais de um ano quando o cantor voltar ao Brasil. O ex-vocalista dos Smiths remarcou para dezembro seu retorno, antes acertado para abril de 2018. Ele vem com a turnê que promove "Low in High School", o álbum mais recente, que saiu em novembro de 2017. Datas e locais dos shows serão definidos nos próximos dias.

Na época em que o disco ia ser lançado, o britânico de 58 anos (completa 59 na próxima semana) já antecipava algumas músicas em performances esporádicas.

Na turnê, ele alterna temas de "Low in High School", como "I Wish You Lonely", "Spent the Day In Bed", "Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage", "Home Is a Question Mark" e "When You Open Up Your Legs", com canções que gravou ao longo da carreira. Costuma incluir no repertório, por exemplo, o hit "Everyday is Like Sunday", e "How Soon is Now", este um clássico da época em que comandava o microfone dos Smiths.

Também tem colocado covers no set list. A mais comum é "Back on the Chain_Gang", do_Pretenders, lançada em 1984.

Trajetória

À frente da banda The Smiths, nos anos 1980, Morrissey gravou discos cultuados, como "Meat Is Murder" (de 1985) e "The Queen Is Dead" (1986). A carreira solo começou em 1988, quando saiu o álbum "Viva Hate".

Morrissey veio pela primeira vez ao Brasil em março de 2000. Voltou em outras oportunidades, mas, em 2013, cancelou shows que já havia marcado em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Sua visita mais recente foi em 2015.