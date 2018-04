Morre, aos 97 anos, a sambista Dona Ivone lara

Morreu nesta segunda-feira (16), a sambista Dona Ivone Lara, aos 97 anos. Ela estava internada no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva (CTI) da Coordenação de Emergência Regional (CER), no Leblon (zona sul do Rio de Janeiro). Ela tentava se recuperar de uma anemia.Autora de diversas composições de sucesso, a mais conhecida é "Sonho Meu", que foi gravada por Maria Bethânia. Diversos outros nomes da MPB e do samba gravaram canções de Dona Ivone, como Clara Nunes, Gal Costa, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Elba Ramalho, Zeca Pagodinho, Beth Carvalho, Leci Brandão, Paulinho da Viola e Alcione.Em 2012, Dona Ivone Lara foi o enredo da Escola de Samba Império Serrano, no Carnaval do Rio de Janeiro.