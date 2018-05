Morgan Freeman é acusado de assédio sexual

O ator americano Morgan Freeman foi acusado de assédio sexual por várias mulheres, informou a emissora CNN nesta quinta-feira (24). Dezesseis pessoas, entre elas oito mulheres que dizem ter sido vítimas, descreveram uma conduta perturbadora do aclamado ator no set e em viagens promocionais.

"Qualquer pessoa que me conhece ou trabalhou comigo sabe que não sou alguém que intencionalmente ofenderia ou faria sentir incômodo", declarou Freeman rapidamente em um comunicado citado pela imprensa especializada. "Me desculpo com quem quer que tenha se sentido incomodado ou desrespeitado, nunca foi a minha intenção".

A CNN citou uma jovem assistente de produção que disse ter sido assediada por Freeman durante meses no verão de 2015, quando trabalha em seu filme "Despedida em Grande Estilo".