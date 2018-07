Monsta X: 'Sabemos que o Brasil é um país apaixonado e diferente, e que esse é o seu charme; vamos dar o nosso melhor'

Banda de k-pop, que vem ao Brasil para show único em São Paulo, no dia 12 de agosto, fala ao Destak

Cada geração de adolescentes tem uma obsessão diferente, que impulsiona a cena cultural de shows, DVDs, e até mesmo dita o estilo de vida de grupos diferentes. Já foi a vez dos Backstreet Boys, depois da banda mexicana RBD. Agora, a maior comoção da música pop gira em torno de um gênero vem da Coreia do Sul. É difícil dizer exatamente onde essa febre começou, mas a verdade é que pouco importa se foi lá em 2005, com o Super Junior; em 2011, com o EXO; ou em 2013, com o BTS. Agora é a vez do k-pop. Prova disso é que se você andar pelo Centro Cultural de São Paulo durante uma tarde de sábado, vai encontrar várias pessoas treinando coreografias com esse estilo de música. Mais que isso, há meses que fãs estão acampados em uma fila gigante à espera do Monsta X – como o Destak já mostrou - que chega para fazer um show único no Espaço das Américas, em São Paulo, no dia 12 de agosto. E os integrantes do grupo estão sabendo disso.





"Essa é a nossa primeira vez visitando o Brasil. Estamos felizes e animados em saber que existem pessoas que realmente estão esperando para nos ver. Visitar um país tão longe é geralmente uma coisa bem difícil de acontecer, e achamos que é por esse motivo que os fãs incentivam bastante a banda, e toda essa comoção importa", comentam os integrantes, em entrevista exclusiva ao Destak.



"Sabemos que o Brasil é um país apaixonado e diferente, e que esse é o seu charme. Vamos dar o nosso melhor", completam.



Formado em 2015 e conhecido por músicas como "Hero" e "Jealousy", o septeto masculino de k-pop é formado por Shownu, Wonho, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Jooheon e I.M. Para integrar a banda, cada um deles passou por um teste importante e duro durante um reality show chamado "NO.MERCY". Hoje, o Monsta X é um dos principais representantes de seu gênero, fazendo músicas que tem uma pegada de hip-hop.



"Nossa musica é baseada no hip-hop, sim, mas acreditamos que é melhor tocar todos os tipos de música, então não insistimos em procurar apenas por um estilo", dizem.

"Para fazer a melhor playlist possível, trabalhamos com a maior quantidade de músicas, histórias e conceitos que conseguimos. Não é uma tarefa fácil, mas achamos que é o jeito certo de se fazer música. Todos nós conseguimos criar canções incríveis, e isso ajuda bastante", explicam.



Hoje, o k-pop é um dos gêneros mais globalizados que existem. Com isso, vem o desafio de fazer uma música que alcance não só a população da Coreia do Sul, mas também outros lugares distantes do mundo.



"Fomos muito influenciados pela indústria de música pop americana, que é uma das maiores do mundo. Mesmo assim, um dos motivos pelo qual achamos que o k-pop atinge pessoas de todos os lugares é que o coreano é uma língua única, e a música tem um charme próprio", pontuam.

"Claro que trabalhamos com músicas que vão ser amadas na Coreia antes, mas acreditamos que cantores de k-pop e o seu trabalho alcançam um grande público por causa da essência única que o gênero mostra."



Com grande alcance e sucesso mundial, chegam grandes responsabilidades. E muita pressão. Essa característica da indústria do k-pop, que se assemelha a tantas outras na música, é algo que não passa despercebido. Recentemente, o cantor Kim Jong-hyun, de apenas 27 anos, ex-Shinee, foi encontrado morto em seu apartamento. O motivo foi suicídio. Para não sucumbir à pressão, os integrantes do Monsta X procuram lazer ou hobbies.

"Em vez de pensar muito nisso, colocamos o foco em atividades que nos fazem relaxar. É interessante como cada membro tem uma rotina diferente. Fazer música, exercícios, ou apenas ir para casa ficar com a família é algo que ajuda. Mesmo assim, não é só no k-pop que é difícil ser cantor. Acho que todos enfrentam certa dificuldade em se expor e estarem sendo avaliados por sua música. Sonhamos com essa carreira desde o primeiro momento, quando estávamos treinando. Ser amado é uma razão para felicidade, e por isso estamos treinando extra para continuarmos humildes."



Sobre a convivência constante entre os integrantes, eles dizem que honestidade é a chave. "Não é fácil, mas trabalhamos sempre para crescer como um grupo. Temos longas e duras conversas quando discordamos de alguma coisa, e se não expressamos nossos sentimentos, não conseguimos crescer em nenhum aspecto. Mas essa cumplicidade nos faz acreditar que o Monsta X está indo na direção certa."

Existem grupos de k-pop para todos os gostos e uma variedade de coisas que as bandas podem ensinar umas para as outras. Os meninos do Monsta X estão cientes disso e tentam aprender o máximo com elas."Quando existe uma banda nesse meio que tenta fazer algo novo, ficamos motivados a trabalhar mais para produzir novas músicas. Funciona assim com todos os outros aspectos também."

O futuro da banda aponta para um novo disco, mas, antes, os rapazes querem por foco na turnê. "Estar no palco propicia os momentos mais divertidos para nós, e em todos os nossos planos estamos focando em melhorar nesse aspecto", finalizam.



Vale lembrar que o show da banda no Brasil foi antecipado pelo Destak. A apresentação única acontece no Espaço das Américas, no dia 12 de agosto.