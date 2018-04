Miyavi confirma data e local de show em São Paulo

Takamasa Ishihara, 36, nome verdadeiro do artista, é um astro do rock no Japão. Duas visitas suas ao Brasil tiveram repercussão. Em 2009, ele se apresentou em São Paulo, no Citibank Hall. Dois anos depois, voltou como uma das atrações do SWU. No festival, realizado em Paulínia (SP), tocou na noite de encerramento, no mesmo palco reservado para Simple Plan, The Black Angels, Bag Raiders e outros.

O músico de J-Rock Miyavi confirmou sua apresentação em São Paulo. O show acontece dia 26/05 no Carioca Club, e os preços e informações adicionais estão no site oficial do artista.Miyavi se manifestou no twitter sobre o show e disse estar animado. "Sim, isso está acontecendo. Nós temos pessoas boas que nos apoiam para fazer isso acontecer em vários países. Obrigado por chamar o meu nome. Está na hora de se reunirmos e fazer um rock. Prometo levar vocês ao futuro", comenta.