‘Missão Impossível 6’: Filme resgata o básico da ação com maestria

Há anos o gênero da ação vem passando por uma fase de crescimento e mudança complicada nos cinemas. Para começar a explorar o assunto, temos que citar filmes de franquias que apresentam o feijão com arroz básico e garantem uma bilheteria segura para os estúdios, como é o caso de "Velozes e Furiosos". Depois, existem aqueles que chegam com um tom mais experimental e provam que também podem dar certo, como a excelente saga de "John Wick" e "Atômica", ambos conduzidos por David Leitch. Sem contar as milhares obras de heróis que chegam às telonas por ano ou as várias produções com Dwayne "The Rock" Johnson, que em si criam algo completamente novo, mas essas são especiais para uma outra discussão. Em meio a tudo isso, está Ethan Hunt e os filmes de "Missão Impossível", que se prova uma verdadeira constante para os amantes do gênero e sempre resgata o melhor desse estilo com maestria. Na sexta produção, chamada de "Efeito Fallout", que entra em cartaz nesta quinta-feira (26), não é diferente.

Esta é a segunda vez que Christopher McQuarrie assina a direção de um filme de "Missão Impossível". O primeiro foi "Nação Fantasma", em 2015, onde ele pegou elementos que tinham levado a franquia ao seu ápice e trabalhou neles para criar algo realmente grandioso. Esse mesmo esforço ainda está presente em "Efeito Fallout", o que faz com que o longa utilize bastante dessas características e se torne um dos melhores da saga até então.

Para começar, o roteiro (também assinado por McQuarrie) não fica dando voltas desnecessárias. Logo nos primeiros minutos somos apresentados para a trama principal e qual será o desafio de Ethan dessa vez, e isso é ótimo. Depois, o filme dá bastante espaço, mais uma vez, para a dinâmica entre os personagens coadjuvantes. Simon Pegg e Ving Rhames voltam como os ajudantes Luther e Benji, e provam que ainda são uma espécie de alívio cômico certeiro, enquanto Ilsa (personagem de Rebecca Ferguson) tem melhoras significativas no seu arco, mesmo que ele anda precise ser um pouco polido.

As cenas de ação continuam tão absurdas e sensacionais como sempre, e mais uma vez Tom Cruise prova que ainda é um dos melhores atores de Hollywood quando se trata de ação. Em alguns momentos do filme fica claro uma resistência natural – e que vem com a idade – que realizar certas acrobacias, mas Cruise não deixa isso pará-lo, pelo contrário. As coreografias são bem elaboradas e dinâmicas, e junto com a trilha sonora, fazem com que as mais de duas horas de filme não sejam um problema para quem está assistindo, mas sim um deleite.

Se a forma física de Ethan ainda é um ponto importante para "Missão Impossível", então o psicológico dele também entra na discussão dessa vez. Depois de seis produções dando o seu melhor e sofrendo as consequências do seu trabalho, o roteiro explora a possibilidade de que Hunt finalmente possa ter perdido as estribeiras e procurado uma forma de vingança por tudo que aconteceu. Isso dá uma certa certa profundidade para o personagem, só para no final reforçar aquela imagem de herói tradicional e que coloca o bem-estar dos outros acima de tudo, tão presente nos filmes de ação.

As qualidades se sobressaem e "Efeito Fallout" chega a subverter alguns clichês do gênero, mas algumas reviravoltas são previsíveis e até seguras, parecidas com aqueles que estamos acostumados a ver em filmes de ação que fizeram sucesso durante a década de 1990, ou até mesmo na série de TV na qual a franquia foi abertamente inspirada, e que ficou famosa na década de 1960, criada por Bruce Geller.

É interessante perceber que, assim como em outros filmes de Ethan Hunt, o sexto longa também não sente a necessidade de preparar o terreno para uma possível continuação e tem uma história fechada e contida. Nessa época em Hollywood isso é, com toda certeza, um dos maiores trunfos que uma grande franquia pode ter.

O saldo é positivo e o resultado satisfatório. "Missão Impossível" se destaca justamente por seu tradicionalismo. A franquia, que teve mais altos do que baixos, aposta em uma fórmula segura para contar suas histórias. Os filmes ainda têm uma coisa ou outra para aprender sobre como tratar suas personagens femininas e escrever um arco descente para elas, mas mesmo assim é diversão garantida, com uma ótima cinematografia e ritmo. É o que os amantes do gênero vem esperando para esse ano.