Minissérie da Discovery desvenda caso de serial killer

'O Assassinato de Golden State' estreia nesta quarta-feira (27)

Entre 1976 a 1986, uma série de assassinatos espalhou horror por toda a Califórnia (EUA). Um criminoso estuprou mais de 50 mulheres e cometeu ao menos dez assassinatos. A partir desta quarta-feira (27), a nova minissérie do Investigação Discovery, "O Assassinato de Golden State", analisa os momentos decisivos na busca do serial killer.



Com quatro episódios de uma hora cada, a produção acompanha os momentos finais de uma investigação que durou mais de 40 anos na busca pelo autor da série de estupros e assassinatos. A atração revisita os bastidores dos esforços empreendidos pelos detetives no passado, com foco no investigador Paul Holes, responsável pelos chamados "casos frios" do condado de Contra Costa, na Califórnia, onde ocorreram nove desses crimes.





INVESTIGAÇÃO DISCOVERY

Quarta-feira (27), 22h20