Milton Nascimento conta como o racismo despertou sua consciência política

por fazer um bico quando contrariado, numa referência aos índios botocudos –

"Credo", "Nada Será Como Antes", "Clube da Esquina 2" e "Coração de Estudante". As duas primeiras são referência à ditadura militar. Já a segunda foi adotada pelo movimento Diretas Já, e os versos " Coração de estudante/ Há que se cuidar da vida/ H á que se cuidar do mundo " foram cantados à exaustão pelos manifestantes.







O espetáculo revê a carreira de Bituca por uma perspectiva política. O repertório inclui canções como

"Acredito que minha consciência política tenha aflorado durante minha primeira infância em Três Pontas, Minas Gerais. Eu era proibido de entrar no clube da cidade por ser negro. Isso era tão comum que quando tinha um show, ficava do lado de fora do clube ouvindo o som. Wagner Tiso, um dos meus melhores amigos, entrava e depois ia na praça nos contar sobre o que vira. Na época, eu tinha 14 anos, e Wagner, 12", explica ao Destak, por e-mail, sobre como começou a se conectar com a política e temas sociais. "Teve também uma vez que meu pai adotivo, Seu Zino, precisou pegar um revólver pra me defender de outro caso de racismo. Sempre enfrentei muita coisa nesse sentido, então esse sentimento apareceu muito cedo pra mim", completa.



"Esse mesmo clube que rejeitava minha entrada quando criança, quis me homenagear quando voltei do festival [2 Festival Internacional da Canção, quando ganhou fama nacional depois de cantar "Travessia"], em 1967. Acabei indo, mas por causa de um pedido de minha mãe, dona Lília", conta.

Além do nome de batismo que recebeu dos Guarani-Kaiowá, a cultura indígena esteve presente na trajetória de Bituca desde muito cedo. "Tudo começou ainda nos anos 1970, quando conheci alguns indígenas num show de Jards Macalé. Ali já tive uma identificação muito forte", explica. "Depois surgiu o projeto TXAI, que virou disco em 1991, quando me encontrei no Acre com os índios da Tribo Ashaninka".



Txai é o nome dado para uma pessoa especial, quase uma alma gêmea. Este foi o primeiro trabalho de Milton que foi completamente sobre indígenas. O projeto reúne várias gravações feitas ao vivo no Acre, Rondônia e outros pontos da Amazônia. "Depois disso, a causa indígena sempre esteve presente na minha vida. Até que fui batizado em 2010, pelos índios Guarani Kaiowá do Mato Grosso Sul. Eles, inclusive, foram a principal inspiração para este show, 'Semente da Terra'."