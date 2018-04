Milos Forman, diretor de 'Um Estranho no Ninho', morre aos 86 anos

Cineasta ganhou duas estatuetas do Oscar



O diretor de cinema Milos Forman, do filme "Um Estranho no Ninho", morreu neste sábado (14), aos 86 anos. Nascido na cidade de Caslav, na República Theca, Forman se radicou nos Estados Unidos no final dos anos 1960. A informação foi confirmada pela esposa do cineasta, Martina Formanova, em manifestação à agência de notícias tcheca CTK.



"Morreu em paz, rodeado por sua família e seus amigos íntimos", relatou, ao acrescentar que a causa da morte foi uma "breve doença".



O primeiro ato memorável da carreira de Milos foi o documentário Audition, que tratava da concorrência entre cantores. Mas foi durante a Primavera de Praga que o cineasta negociou a produção do seu primeiro filme americano. Já em Nova Iorque, Milos se tornou professor da Universidade de Columbia onde assumiu o posto de co-presidente do departamento de Columbia filme.



Em 1977, Milos conquista a naturalização como cidadão americano. Depois, em 1985, chefiou o Festival de Cannes - uma das mais respeitadas premiações da categoria. Entre as suas produções mais conhecidas estão "Amadeus", "Man on the Moon" e "Hair".





Oscar

A primeira indicação de Milos Forman ao Oscar foi em 1976, com "Um Estranho no Ninho". O longa, baseado no livro homônimo de Ken Kesey, foi estrelado por Jack Nicholson e conquistou cinco estatuetas: a de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz (com Louise Fletcher), melhor ator (com Nicholson) e melhor roteiro adaptado.





Em 1985, veio a conquista como melhor diretor no Oscar. Desta vez, pela adaptação da peça de Peter Shaffer, "Amadeus". A produção levou outras sete estatuetas.