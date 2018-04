Milkshake Festival recebe Pabllo Vittar, Preta Gil e Gretchen

Com 30 atrações, festival que celebra a diversidade acontece no dia 2 de junho, na Arena Anhembi, na véspera da Parada LGBTQ em São Paulo

Pabllo Vittar, Preta Gil, Gretchen e Wanessa Camargo estão entre as 30 atrações confirmadas do Milkshake Festival, versão brasileira do festival de música criado em Amsterdã, na Holanda.



Os shows acontecem no dia 2 de junho, na Arena Anhembi, em São Paulo, na véspera da Parada LGBTQ na cidade, e terá o selo Pride Week, criado para designar uma série de eventos promovidos na capital paulista para a Semana do Orgulho Gay.



A programação ainda terá o retorno do grupo Balão Mágico, que celebra 35 anos de sua criação, com sua formação original com Simony, Mike e Tob. O grupo infantil fez fama nos anos 1980 e chegou a comandar um programa diário na rede Globo.



O trio fará uma turnê nacional comemorativa, e inicia as apresentações no palco Live Stage no Milshake Festival.



O evento ainda tem um palco focado em apresentações de DJs, o Supertoys Stage, com telas de alta definição e um robô gigante que irá se mover ao som das apresentaçãoes. Entre as atrações confirmadas estão Valentijn de Hingh, modelo transexual holandesa que costuma de apresentar no festival Euro Pride; o holandês Midas Hutch; e o brasileiro Felipe Venâncio.



Já no palco em formato de U, o We love your Soul Stage, a cantora e youtuber Gretchen fechará os shows que, além de apresentações musicais, terá performers e drag queens.



Para celebrar ainda o mundo das Drag Queens, o evento terá o primeiro DragCon, onde estão previstas uma exposição em homenagem ao universo drag, uma passarela que servirá desfiles abertos, um chuveiro de glitter e um concurso que levará uma drag queen com um acompanhante para o Milkshake Festival em Amsterdã. O júri terá Nany People, Salete Campari, Aretuza Lovi e Marcia Pantera.



Milkshake Festival

Arena Anhembi (Avenida Olavo Fontoura, 1209 - Santana)

2 de junho de 2018

Ingressos: R$ 360 a R$ 760 (valores até 19/04)

ingressorapido.com.br