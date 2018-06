‘Meu livro é um testemunho sobre uma sociedade em declínio’

A não ser que você tenha crescido em uma família muito fora do padrão, aparições sobrenaturais nunca foram um tópico muito discutido em almoços de família ou em qualquer outro lugar, na verdade. Em "Hex", do escritor holandês Thomas Olde Heuvelt, que é lançado no Brasil pela Darkside Books, os protagonistas de Black Spring, cidade situada no estado de Nova York, falam sobre o assunto da forma mais natural e comum possível. Há mais de 300 anos, Katherine Van Wyler foi acusada de bruxaria e queimada na fogueira. Sua presença, no entanto, sobreviveu e a bruxa aterroriza até hoje a população da cidade. Frequenta a casa de cada um deles, com os olhos e bocas costurados. Apesar de ter uma premissa de terror clássico, Heuvelt conecta sua história com o mundo moderno: as últimas pessoas que observam Katherine podem marcar sua aparição em um aplicativo criado pelos moradores.

A figura onipresente da bruxa faz com que ninguém possa mudar da cidade sem ter um ataque de depressão repentino, e com que as pessoas possam apenas usar a internet de forma limitada, já que nenhuma imagem de Katherine pode chegar ao mundo lá fora. Heuvelt constrói um mundo com inspirações óbvias em grandes escritores, como Stephen King, sem deixar de aplicar seu estilo contemporâneo e refrescante na obra. "Essas são as consequências, nos dias de hoje, de uma prática que era comum no século 17: a caça as bruxas", diz o autor, em entrevista ao Destak. Na conversa, ele aborda a história em si e o amor que cultivou pelo gênero terror desde pequeno.

O livro conta uma história sobrenatural, mas também tem um elemento de "mal humano". Sua intenção foi sempre escrever sobre isso ou essa característica apareceu enquanto você escrevia?