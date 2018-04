'Melhoramos, mas sem mudar', diz atriz de '3%'

Bianca Comparato, que vive Michele no seriado, fala sobre a segunda temporada, que chega ao serviço de streaming Netflix

A série "3%", primeira produção nacional da Netflix, retorna mundialmente nesta sexta (27) para sua segunda temporada no serviço de streaming. A primeira fase, que estreou em 25 de novembro de 2016, mostrava, em oito episódios, um mundo pós-apocalíptico miserável e sem recursos – o Continente –, de onde as pessoas poderiam se libertar após passarem pelo Processo, e então conquistarem uma vida melhor "do outro lado", no Maralto.



Ao completar 20 anos, todo cidadão tem a chance de passar pelas rigorosas provas que fazem parte do Processo - uma espécie de "Jogos Vorazes" tupiniquim - para ascender socialmente, mas apenas 3% dos inscritos vão conseguir, o que deixa evidente como a desigualdade distorce instituições e relacionamentos, muitas vezes em direção à violência. O último episódio deixou um gancho para a continuação e agora o suspense acabou.



Bianca Comparato, que interpreta Michele, a personagem central do seriado, falou sobre o que o público pode esperar da próxima etapa, que tem dez episódios.



"Buscamos fazer algo bem nosso. A primeira temporada tinha algo diferente e autoral, na medida do que era possível realizar dentro do gênero. O que fizemos foi expandir a narrativa e a mitologia dos dois mundos [Continente e Maralto], e cada personagem amadureceu e expandiu junto", explica.



"Essa expansão criou novos conflitos, os personagens se desdobraram e surgiram outros", completa o ator Bruno Fagundes, que na série interpreta o irmão de Michele, André.



"Me sinto honrado porque sou fã da Netflix e já gostava da série antes [de entrar no elenco]. Então me vi meio que num trem em alta velocidade no qual entrei correndo e peguei a janela. E com um personagem com milhares de camadas, que tem tudo que um ator precisa para se exercitar e desenvolver um bom trabalho", diz Bruno.



A despeito das avaliações negativas dos espectadores brasileiros, que apontavam didatismo em excesso e atuações fracas como principais problemas, a produção foi muito bem no mercado estrangeiro e recebeu diversos elogios da imprensa especializada.



Sobre os comentários desfavoráveis, o showrunner Pedro Aguilera avisa que, mais do que a pressão de conquistar as pessoas que não gostaram da primeira temporada, seu objetivo é "entregar para quem gostou uma segunda temporada ainda melhor".



Atores e produtores receberam as críticas de maneira construtiva. "Não mudamos muito da primeira para a segunda no sentido do coração da série. Demos continuidade a um trabalho, onde tivemos oportunidade de melhorar, sem modificar", assegura Bianca.



Quanto à boa repercussão fora do país, ela continua. "Não esperávamos o retorno dos EUA. Eu, pelo menos, nunca achei que um país que produz tanta ficção-científica se interessaria em ver algo produzido pela gente. Mas esse olhar estrangeiro fez com enxergassem uma autenticidade. Talvez nós, brasileiros, não estejamos acostumados a ver ficção-científica feita aqui. E deve ser muito difícil também ver uma distopia quando seu país é meio distópico", brinca.