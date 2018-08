Melhor que o original

Lily James interpreta a jovem Donna. Linda, leve e vibrante, com belos cachos dourados, cada vez que ela entra em cena a tela transborda de frescor e entusiasmo. Não por acaso Sam (Jeremy Irvine), Harry (Hugh Skinner) e Bill (Josh Dylan) caíram de amores por ela, e a lenda da menina com três possíveis pais é devidamente esclarecida. Enquanto suas participações na gravidez da protagonista nunca são estabelecidas com precisão, eles mantêm sua rivalidade civilizada e sua devoção a Donna ad infinitum.



Mas a força do filme não está no roteiro - um pouco tedioso como o original - mas nas canções do ABBA que são devidamente reverenciadas pela produção. Os números musicais são espetaculares e impecavelmente orquestrados. Clássicos como "Dancing Queen" e "Mamma Mia" são reprisados, mas os fãs do quarteto sueco ficarão felizes em ver performances de outros sucessos como "Waterloo" onde a coreografia combina à perfeiçãocom a música.



O que você vai ver no cinema é entretenimento na sua mais completa tradução. O filme não tenta ser o que não é, nem se disfarça de obra de arte. Mas tudo inerentemente agradável e sedutor, até nos momentos mais piegas.



Christine Baranski e Julie Walters, retornam como as antigas amigas de faculdade de Donna, e são muito bem-vindas, assim como Skarsgård e Firth (Brosnan podia ficar de fora porque canta mal pra caramba). As novidades do elenco são Andy Garcia como um "latin lover" meio fora de moda e Cher que entra em cena - como era de se esperar - apoteoticamente. Ela pode.



Mas, cadê Meryl Streep? No final, ela aparece, cativante e alegre como sempre. Mas é ofuscada pela grande entrada de Cher, incrivelmente jovem aos 72 anos, como Ruby, a avó ausente de Sophie. Em toda a sua fabulosidade, a diva interpreta o hino de amor e revolução "Fernando" e não sobra pedra sobre pedra.



Na conclusão, a apresentação durante os créditos finais permite que todos os artistas se soltem em uma sequência que parece tão leve e divertida que é como estar na festa de encerramento do filme tomando uma taça de champanhe.







"Mamma Mia: Lá Vamos Nós de Novo!" é um filme peculiar, afinal, é a sequência de um filme baseado em uma peça (que não tem uma continuação) inspirada nas músicas de um grupo pop sueco dos anos 70. Obviamente a ideia é capitalizar o êxito de seu antecessor, um dos musicais mais bem sucedidos do cinema. E mais uma vez, as canções do ABBA são a fonte de onde vem toda a inspiração para o longa que estreia nesta quinta-feira (2).No original de 2008, a diretora Phyllida Lloyd, assumiu um risco, demonstrando fé no material e na capacidade de Meryl Streep de sair do padrão Oscar para fazer um sucesso global surpreendente. O diretor e roteirista da continuação, Ol Parker ("O Exótico Hotel Marigold"), vai além e adiciona cor e efervescência ao espetáculo nonsense de música e dança."Lá Vamos Nós de Novo" retoma o elenco original e acrescenta novos rostos e novos percalços românticos seguindo duas linhas temporais. Cinco anos após os eventos do primeiro filme encontramos Sophie (Amanda Seyfried) enfrentando dificuldades para inaugurar o Hotel Bella Donna e também no seu casamento com Sky (Dominic Cooper). Enquanto isso, alternadamente, a narrativa viaja de volta à origem da história - o verão de 1979, quando Donna engravida de um de seus três pretendentes (papéis de Pierce Brosnan, Colin Firth e Stellan Skarsgård nas cenas modernas).