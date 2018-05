Megapix faz maratona de Indiana Jones

Canal exibe os quatro filmes da série nesta quarta-feira (23)

No ano em que "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" comemora dez anos, o Megapix celebra a efeméride com uma maratona dos quatro filmes da série. A programação especial acontece nesta quarta-feira (23), a partir das 15h.



O primeiro longa a ser exibido é "Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida" (1981), que conta a história do arqueólogo, eternizado por Harrison Ford, que precisa encontrar a Arca da Aliança, uma relíquia bíblica que contém os dez mandamentos. Como o portador do artefato se torna invencível, os nazistas também fazem de tudo para conquistar esse precioso objeto.



Na sequência, às 17h10, tem "Indiana Jones e o Templo da Perdição", de 1984. Dessa vez, a missão de Jones é resgatar as pedras roubadas por um feiticeiro e libertar crianças escravizadas. Para isso, tem que enfrentar os poderes mágicos e o fanatismo de um culto que sacrifica seres humanos.



Depois, às 19h45, é a vez do terceiro filme da saga, "Indiana Jones e a Última Cruzada", lançado em 1989. Nessa jornada, o herói enfrenta novamente a ameaça do exército nazista, que sequestrou seu pai e roubou seu diário em uma busca pelo Cálice Sagrado. Cabe a Indiana Jones salvar o pai, o Santo Graal e o resto do mundo.



O último longa da série, "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal", começa às 21:45. A trama do filme de 2008 se passa durante a Guerra Fria, e Indiana Jones e o jovem Mutt (Shia LaBeouf) buscam a Caveira de Cristal. Porém, os soviéticos, liderados pela cruel Irina Spalko (papel de Cate Blanchett), também querem o objeto místico para tentar dominar o mundo com ele.





