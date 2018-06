Max e Iggor Cavalera farão shows juntos, no Brasil, em novembro

Em turnê denominada Max & Iggor Cavalera 89/91 Era Special Set List, os irmãos farão cinco shows no Brasil, em novembro. O foco das apresentações estará no repertório dos discos "Beneath the Remains" (1989) e "Arise" (1991), banda mineira de heavy metal da qual participaram da formação clássica e na qual se consagraram, nos anos 1980 e 1990.

As cidades que receberão as apresentações de Max e Iggor Cavalera estão sendo definidas, mas já é certo um show em São Paulo, no dia 3 de novembro, em local que será anunciado nos próximos dias.Os irmãos já haviam se apresentado juntos no Cavalera Conspiracy, projeto diferente do que mostrarão agora.