Mateus Solano estrela história de amor movida a falta de memória

Ator fala ao Destak sobre seu novo filme, em que vive sujeito que não lembra que tem uma namorada

Desde clássicos como "Romeu e Julieta", histórias de amor abordam os encantos e complicações vividas por casais nas inúmeras situações, como idas e vindas, encontros e desencontros. Mas e uma história de amor onde só se conhece um dos protagonistas, e que, além de tudo, não se lembra da amada? Este é o ponto de partida de "Talvez Uma História de Amor", comédia romântica nacional que chega às salas nesta quinta (14).



Dirigido por Rodrigo Bernardo, o filme conta a história do publicitário Virgílio (Mateus Solano), que leva uma vida cômoda e organizada até que, certo dia, recebe mensagem em sua secretária eletrônica que o deixa abalado. Clara está terminando com ele, e lhe diz que não é mais possível levar o relacionamento adiante.



Mas afinal, quem é Clara? Ao consultar seus amigos e conhecidos, Virgílio depara-se, então, com a possibilidade de ter vivido relacionamento com ela e esquecido.

"Normalmente, as comédias românticas são mais puxadas para a comédia, mas essa é mais romântica, com uma pessoa procurando outra que nem sabe quem é. Foi uma das coisas que me encantou desde o início, no roteiro. Fiquei curioso e continuei feliz de fazer parte disso", conta Mateus Solano, em entrevista ao Destak.



Conhecido por grandes papéis na televisão, como o inesquecível e sarcástico Félix, na novela "Amor à Vida" (de 2013), o ator de 37 anos vive agora um personagem bastante metódico.

"Acho que, na verdade, sou um anti-Virgílio. Tenho um lado mais desligado. As coisas vão caindo no meu colo sem serem muito pré-paradas. Por um lado, isso é bacana, mas por outro, no dia a dia, às vezes acabo levando uns puxões de orelha", revela.



O longa marca a estreia de Rodrigo Bernardo - que vem da TV - no cinema. Ele também é autor do roteiro e assina a produção.

"Foi uma jornada muito maluca e intensa, com muitas pessoas bacanas ao redor. Não sabia o tamanho da intensidade das coisas, dei meu sangue, suor e lágrimas", diz o diretor.



O que eu acho mais legal desse projeto é que, mesmo ninguém me conhecendo, muitas pessoas acabaram se apaixonando por ele", conta o diretor ao Destak, sobre o elenco, que tem ainda Thaila Ayala, Marco Luque, Paulo Vilhena, Nathalia Dill e Dani Calabresa.



A questão do amor e suas consequências não é novidade para o diretor, que também foi o criador de "(Des)Encontros" (2014), minissérie exibida pelo canal Sony e que retorna para sua segunda temporada no dia 23 de julho.



"Estas duas produções têm em comum isso de que existe alma gêmea e da pessoa. Em ‘Talvez Uma História de Amor’ isso se mostra no sentido de que o Virgílio esqueceu na cabeça, mas ainda sente algo muito forte por essa mulher", comenta.



Ultrapassando barreiras

Uma das principais características de "Talvez Uma História de Amor" é a forma como as mudanças são abordadas e a maneira com que o personagem principal lida com elas em sua vida.

"Apesar de ser contra as mudanças, é mais forte esse incômodo nele do que as certezas. Acho que a grande dificuldade que uma pessoa pode enfrentar por um grande amor é mudar a si próprio, e os seus conceitos e crenças. Isso tudo pode ser muito angustiante, e a mudança pela qual o Virgílio passa, e que é tão radical, acontece de uma forma violenta", opina Solano, que se auto intitula um "arauto da mudança".



"Tenho pensado bastante em mudanças. Não gosto de certezas. Acho que o problema cada vez maior hoje em dia é que as pessoas têm muita certeza, e isso acaba gerando uma polarização. Gosto de ver a vida com curiosidade. Navegar no presente e aproveitar a vida a cada segundo. Se eu tenho uma certeza é que eu não sei nada", acrescenta.



Outra mudança presente no filme é a de cidade, quando Virgílio deixa suas fronteiras pessoais para trás e atravessa a barreira entre São Paulo e Nova York.

"Queria uma cidade longe para que fosse mesmo um obstáculo para o Virgílio, e que ele pudesse quebrar. Não queria que fosse o Rio de Janeiro, que é aqui do lado. Além disso, tem toda a grandiosidade de Nova York. Achei legal colocá-lo numa cidade muito grande e intensa. Filmar lá foi uma experiência muito intensa e que exigiu muita respiração e calma", comenta Rodrigo Bernardo.



A famosa Times Square, o museu Guggenheim e o Top Of The Rock são alguns dos pontos turísticos de Nova York que surgem como cenário do filme.



Participação especial

"Talvez Uma História de Amor" tem participação especial da atriz americana Cynthia Nixon, 52.

"Ela é um doce de pessoa e muito profissional. Só tenho coisas boas para falar sobre ela. Durante as gravações, Cynthia foi muito dedicada e esteve sempre aberta a me ouvir", diz Rodrigo Bernardo.



Nixon é conhecida por inúmeras atuações, com destaque para seu papel como Miranda Hobbes em "Sex

and the City".

"Contracenar com a Cynthia foi demais. A cena dela constrói um arco inteiro, com início, meio e fim. E você pensa que isso tudo acontece por causa de um olhar dela e de seu excelente trabalho como atriz. Ela sempre foi muito querida e solícita", comenta Mateus Solano.