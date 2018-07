'Mary Queen of Scots' ganha primeiro trailer

Filme tem Margot Robbie como a Rainha Elizabeth l e Saoirse Ronan como a Rainha Mary Stuart, da Escócia

O filme "Mary Queen of Scots", que vai abordar a rivalidade entre duas grandes monarcas, ganhou primeiro trailer. A produção é assinada por Josie Rourke, que faz sua estreia como diretora, e chega em dezembro aos cinemas dos Estados Unidos.



A história vai mostrar a vida de Mary Stuart, que virou Rainha da Escócia aos 16 anos. A monarca será interpretada por Saoirse Ronan, que concorreu ao Oscar de melhor atriz por "Lady Bird". Já quem vive Elizabeth l é Margot Robbie, outra atriz aclamada de Hollywood e que também concorreu ao prêmio da academia no ano passado, por "I, Tonya".



O período histórico na produção aborda a época em que o trono inglês era alvo de disputa entre as duas rainhas, uma protestante e a outra católica. No final, Stuart acabou virando prisioneira de Elizabeth por muitos anos e acabou executada por ordem da prima.



O reinado de Elizabeth, filha de Henrique Tudor, ficou conhecido como "A Era de Ouro" e como nunca se casou, não deixou herdeiros. Já Mary foi casada mais de uma vez e deixou como herdeiro oficial Jamie, que após da morte da Rainha da Inglaterra se tornou Rei da Escócia e Inglaterra.



Não há previsão de estreia para o filme no Brasil.