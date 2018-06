Mario Vargas Llosa é hospitalizado após sofrer queda

O escritor peruano Mario Vargas Llosa, 82, internado sob observação em um hospital de Madri, na Espanha, depois de ter sofrido uma queda em sua casa, o que provocou um hematoma e um leve traumatismo craniencefálico, informou o boletim médico.

Segundo o comunicado do hospital Ruber Juan Bravo, o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 2010 caiu durante a madrugada desta quinta-feira (20) em sua casa, e sentiu uma dor intensa na região do glúteo e quadril esquerdo. Depois de passar por vários exames, os médicos não constataram uma fratura óssea, mas, sim, um hematoma na região glútea esquerda e leve traumatismo cranioencefálico e, por isso, recomendaram que o paciente ficasse internado para observar a evolução de seu quadro.