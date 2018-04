Marilyn Manson adia vinda ao Brasil

Cantor faria shows na América do Sul em maio

Depois de Demi Lovato, que adiou a vinda de abril para novembro, mais um artista desiste de vir ao Brasil no primeiro semestre. Marilyn Manson jogou para um futuro ainda indefinido os shows que faria aqui em maio. As apresentações do cantor integrariam turnê que passaria também por outros países da América do Sul, como etapa posterior à performance do artista no festival Hell & Heaven, no México, que acontece no dia 5 de maio.



O show no Hell & Heaven é o único da turnê latina que foi mantido. Marilyn Manson não chegou a definir as datas dos shows por aqui. Quando ia fazê-lo, avisou que prefere adiar a vinda.



A turnê atual do cantor tem acontecido com imprevistos e incidentes. Em fevereiro, ele abandonou o palco após seis músicas, nos EUA, o que gerou revolta dos fãs. Na ocasião, cantou de costas para o público.



No final de 2017, ele já havia cancelado vários shows após ser atingido por uma estrutura de metal, durante uma das apresentações nos EUA.



Manson está em turnê para promover "Heaven Upside Down", seu disco mais recente, lançado em 2017. Brian Hugh Warner, seu verdadeiro nome, ficou conhecido e passou a ser cultuado nos anos 1990, época em que lançou discos como "Antichrist Superstar" (1996) e "Mechanical Animals" (1998).