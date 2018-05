Marcos Palmeira apresenta programa sobre sustentabilidade

Novo programa do canal Cine Brasil TV, "Manual de Sobrevivência do Século XXI", que estreia neste domingo (6), às 21h, busca mostrar o potencial transformador de uma sociedade mais justa e em harmonia com a natureza. O ator e produtor orgânico Marcos Palmeira viaja pelo Brasil procurando experiências de sucesso na construção de um novo modelo de vida. Como plantar o próprio alimento, moedas solidárias e relacionados são alguns dos assuntos que o apresentador investiga.

Ao longo dos 13 episódios, Marcos Palmeira apura iniciativas reais ao redor do país, como implementação de casas ecológicas, hortas urbanas, sistemas descentralizados para geração de energia, construção de fossas ecológicas, uso de moedas solidárias e desenvolvimento de máquinas com tecnologia de código aberto, entre outros. Aponta para possíveis soluções para nosso planeta em crise, mostrando ao espectador, de forma interativa e divertida, como as pessoas podem formar comunidades autossustentáveis e se prepararem para as mudanças futuras.







Cine Brasil TV

6 de maio, 21h