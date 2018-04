Marc Rothemund trabalha com comédia romântica

'De Encontro com a Vida' estreia nos cinemas nesta quinta

Depois de ser exibido na 41º Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, o novo longa do cineasta alemão Marc Rothemund, "De Encontro Com a Vida", chega aos cinemas do país nesta quinta (19).



O filme conta a história de Saliya (Kostja Ullmann), que quando estava prestes a se formar na faculdade, começou a sofrer os efeitos de uma grave doença genética que o fez perder 95% da visão. Saliya sempre sonhou em trabalhar em um hotel de luxo, mas por conta de sua deficiência, suas candidaturas às vagas eram sempre negadas. Para tentar conquistar seu objetivo, ele se candidata a um dos maiores hoteis de Munique, na Alemanha, mas esconde o fato de ser praticamente cego.



Com a ajuda do amigo Max (Jacob Matschenz), enfrenta as dificuldades do dia a dia, e ao mesmo tempo conhece Laura (Anna Maria Mühe), por quem se apaixona. Enquanto tenta lidar com tudo isso, o personagem precisa tentar manter seu segredo para não perder o emprego.