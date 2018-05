Maratona de 'Handmaid's Tale' na TV paga

Elisabeth Moss, que levou o Emmy de melhor atriz em série dramática em 2017. "Handmaid's Tale" também faturou os prêmios de melhor série dramática e melhor direção de série dramática para Reed Morano, primeira mulher a ganhar em 22 anos.

Neste domingo (27), o canal Paramount fará uma maratona exibindo os dez episódios da primeira temporada de "Handmaid's Tale". A programação especial começa às 14h.A história da série é baseada no livro "O Conto da Aia", de Margaret Atwood. No futuro distópico da produção, as mulheres são tratadas como propriedade do governo e usadas apenas para procriar. A protagonista Offred é vivida por