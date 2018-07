'Maniac' ganha data de estreia

Jonah Hill. Emma Stone. MANIAC.



A Netflix Limited Series from Cary Joji Fukunaga. September 21. pic.twitter.com/ALhAACF5ox — MANIAC (@maniacnetflix) 29 de julho de 2018 A produção foi criada por Patrick Somerville e dirigida por Cary Fukunaga.

A Netflix anunciou a data de estreia de "Maniac". A série de comédia, que tem Emma Stone e Jonah Hill como protagonistas, chega na plataforma de streaming em 21 de setembro, com 10 episódios.A história acompanha Annie Landsberg (Stone) e Owen Milgrim (Hill), dois estranhos que se aproximam devido as suas obsessões com problemas mentais. Cada um deles é atraído ao assunto por um aspecto: Annie sofre com sua relação problemática com a mãe e a irmã, enquanto Owen é o quinto filho de uma família rica de Nova York, que tem o gene da esquizofrenia.Além de Emma Stone (vencedora do Oscar por "La La Land") e Jonah Hill ("O Lobo de Wall-Street"), dois dos maiores astros de Hollywood, a série limitada também tem Justin Theroux ("The Leftovers") no elenco, como o doutor James K. Mantleray.