'Manhattan' tem sessão especial no Cinemark

Nesta terça-feira (24), quem comanda as telas da Rede Cinemark é o cineasta Woody Allen com o romântico "Manhattan" (1979), em exibição na nova temporada de Clássicos Cinemark. A programação ainda conta com a exibição de "A Profecia" (1976), em maio, e "Intriga Internacional" (1959), em junho.

Isaac Davis (Woody Allen) é um roteirista de TV frustrado que depois de ser trocado por uma mulher pela sua terceira esposa, passa por uma crise de meia-idade. Ele namora uma colegial e sabe que a jovem não é a mulher certa para ele, mas a situação se complica quando Isaac se vê apaixonado por outra mulher.

"Manhattan" é um dos filmes mais bem-sucedidos de Allen. Recebeu duas indicações ao Oscar, uma de Melhor Atriz Coadjuvante – pela atuação de Mariel Hemingway - e outra de Melhor Roteiro Original. No Globo de Ouro, disputou o prêmio de Melhor Filme. Além disso, venceu o BAFTA de Melhor Filme e o César de Melhor Longa-Metragem Estrangeiro.



Cinemark

Terça-feira (24), 20h

R$ 16