Mais visitas: Against Me! e Al Di Meola no Brasil

Ainda que a crise desanime um pouco o showbusiness, o calendário de atrações internacionais do segundo semestre não para de crescer. Mais dois artistas entram na lista. Against Me! e Al Di Meola vêm ao Brasil.

A banda punk americana chega em outubro para shows no país. Datas e locais devem ser anunciados ainda nesta semana. O Against Me!, que até agosto fica em turnê nos EUA junto com Speedy Ortiz, Typesetter e Lowercase Roses, completou 20 anos de carreira recentemente. Seu álbum mais recente é "Shape Shift With Me", que saiu em 2016.

Líder do grupo, a vocalista transexual Laura Jane Grace, 37, lançou, no final de 2016, sua biografia, intitulada "Tranny: Confessions Of Punk Rock’s Most Infamous Anarchist Sellout", algo como, numa tradução livre, "Travesti: Confissões da Mais Anarquista, Vendia e Infame do Punk".