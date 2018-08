Mais metal: Amorphis, Delain e Vuur vêm ao Brasil em 2019

Bandas europeias chegam ao país para shows no período entre abril e maio

A presença constante do heavy metal na agenda de shows internacionais do país deve continuar em 2019. O gênero, sempre com fãs ardorosos por aqui, tem mais três representantes com vinda já certa ao Brasil. Amorphis, Delain e Vuur chegam em abril e maio.

A banda finlandesa Amorphis vem antes das outras duas. O grupo toca no país em abril, em cidades, locais e locais que serão definidos nas próximas semanas.

Formado há quase 30 anos, o sexteto aproveita os shows para promover "Queen of Time", seu disco mais recente, de 2018.

Depois, em maio, as bandas holandesas Delain e Vuur vêm juntas para turnê que terá roteiro definido mais adiante.

O Delain, que tem à frente a vocalista Charlotte Wessels, 31, abre o show do Nightwish em São Paulo, no próximo mês, e, no ano que vem, volta como atração principal com o Vuur como convidado.

Vuur (foto) é a nova banda da cantora holandesa Anneke van Giersbergen, 45, que, nos anos 1990 e 2000, participou do grupo The Gathering, também da Holanda.

Ela montou o Vuur há 2 anos. Em 2017, saiu o disco "In This Moment We Are Free - Cities". A formação tem os guitarristas Ferry Duijsens, que já trabalhou em projetos dela; e Jord Otto, ex-Revamp.