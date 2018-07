Máfia é tema de especial do History

Entre os dias 23 e 29 de julho, o History apresenta uma programação especial intitulada "Semana da Máfia", com estreias das séries "Reis do Crime", "Terra de Cartéis" e "Os Segredos de Pablo Escobar".A primeira estreia do especial é "Reis do Crime", que é exibida nesta segunda-feira (23), às 22h40. A produção conta as histórias dos grandes chefes do crime organizado. Com quatro episódios, a série retrata a ascensão de El Chapo, Pablo Escobar, Whitney Bulger e John Gotti.

Na sexta-feira (27), é a vez de "Terra de Cartéis". O documentário traz um olhar sem precedentes sobre as atividades de dois grupos de vigilância, enquanto combatem os cartéis de tráfico de drogas que atuam na fronteira entre os Estados Unidos e o México.

No estado mexicano de Michoacán, o Dr. José Meireles, médico mais conhecido como El Doctor, lidera o Autodefensas, um grupo formado por cidadãos comuns para combater o cartel Los Caballeros Templários, que há anos causa estragos na região. Enquanto isso, no Arizona, em Altar Valley, num corredor deserto e estreito, conhecido como "beco da cocaína", o veterano Tim "Nailer" Folley lidera um pequeno grupo paramilitar, o Arizona Border Recon, que tem por objetivo impedir que a guerra contra as drogas do México se infiltre em território estadunidense.



Por fim, no sábado (28), acontece a estreia de "Os Segredos de Pablo Escobar". No ano em que marca o 25º ano da morte de Pablo Escobar, sua viúva, Victoria Henao, seu filho Juan, e alguns amigos próximos saem do anonimato para contar a história do criminoso e revelar uma grande quantidade de informações inéditas sobre a vida e o legado do "Czar da Cocaína".





Com duas horas de duração, o especial é dividido em duas partes e resgata imagens inéditas e exclusivas de Pablo Escobar e sua família. A produção oferece um olhar mais cru sobre os fatos, sem glamourizar a vida de Escobar e suas atividades criminosas.







HISTORY

Entre 23 e 29 de julho

22h40