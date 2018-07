‘Luke Cage’ tem ritmo lento, mas conta com pequenas melhoras na 2ª temporada

Mike Colter volta a viver o Herói de Aluguel nessa etapa; série melhora por causa dos personagens coadjuvantes

Um homem negro a prova de balas. Essa é a ideia de "Luke Cage", série da Netflix que já tem dois anos disponíveis na plataforma de streaming. Na segunda temporada, que saiu na penúltima sexta-feira (22) de junho, os roteiristas pegaram o que fez da primeira uma série boa e adicionaram mais uma boa dose do mesmo. Ou seja, o seriado mostra uma Harlem negra, e conceitos bem definidos de bem e mau.

Assim como em outras séries da Marvel/Netflix o ritmo é lento (demais), e mais uma vez parece que os 13 episódios alongam uma série que poderia ter sido mais enxuta. Mas ao contrário das suas companheiras (como a segunda temporada de "Jessica Jones" e a primeira de "Justiceiro"), a produção apresenta um vilão mais interessante na continuação, o "Bushmaster", e deixa de lado as gangues de Harlem para focar nos imigrantes jamaicanos e sua história.

Por causa disso, a série também sofre uma mudança drástica na sua trilha sonora. Na primeira, eram os raps que dominavam a maioria dos episódios, enquanto agora a maioria deles são compostos por reggaes. As participações especiais de músicos também aumentam, como o do guitarrista Gary Clark Junior. Cada capítulo perde alguns minutos com as aparições e isso poderia facilmente ser considerado um "enchimento de linguiça", se "Luke Cage" já não tivesse deixado claro que a música é um aspecto fundamental na vida daqueles personagens e na história em si.

As cenas de ação continuam tão lenta quanto na primeira, e é importante lembrar do que porquê. Ao contrário de "Demolidor" ou "Punho de Ferro" onde as lutas são mais dinâmicas por causa das mutações do protagonista, Luke é um homem maior e a prova de balas, sendo que o maior atrativo nessas sequências é ver que ele é indestrutível.

Os coadjuvantes ganham mais espaço nessa temporada, como Shades (Theo Rossi) e Mariah Dillard (Alfre Woodard), mas é a jornada de Misty Knight (Simone Missick) que chama atenção. Tirando o fato de que a personagem passa muito tempo na indecisão de sair ou não da polícia, sua luta para tentar se adaptar sem o braço – que perdeu em "Os Defensores" – é uma das melhores coisas da segunda temporada. Nos quadrinhos da Marvel, Misty é uma super-heroína que fez parte da saga "Heróis de Aluguel", ao lado do próprio Cage, Colleen Wing e Danny Rand. O que vemos no roteiro agora, é sua trajetória para se tornar essa figura heroica icônica, que apesar de desconhecida pelo grande público, tem uma base sólida de fãs por ai.

Na primeira temporada, "Luke Cage" lutou para encontrar seu tom. Sempre esteve claro que a série pretendia abordar pautas raciais, mas na segunda etapa o seriado abraça o blaxploitation – movimento do cinema negro que nasceu em 1970 – e isso é ótimo. Assim como naquela época, a série não tem medo de jogar na cara de seu público coisas importantes e carrega um estilo que pode ser comparado com algo mais antigo, mesmo que a série seja exibida pela plataforma de streaming da Netflix.

Mais do que nunca, o protagonista apresenta características tão comuns em personagens da época também. Cage toma uma posição que era bem padrão delegada aos homens no roteiro na época: a de ser canastrão.

"Luke Cage" tem seus (vários) defeitos, mas é a primeira série da Netflix/Marvel que conseguiu realmente melhor de uma temporada para outra. Isso não quer dizer que existam problemas que ainda precisam ser resolvidos, para uma terceira temporada mais prazerosa de se assistir.