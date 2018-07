Lucas Silveira: 'O artista vive de sonho; se você brinca com esse sonho, é fácil de roubá-lo'

"Fora que o saudosismo é uma coisa sem volta. Poderíamos trabalhar em cima disso, mas a banda ficaria escrava pra sempre", explica ele. "Nosso público realmente acompanha a gente. Podemos fazer um show só com os dois últimos discos. Claro que se não tocarmos um grande hit, aí os fãs tacam merda no palco", brinca. "Costumamos tocar 'Milonga' e 'Redenção', que são canções que o público escolheu como sucesso, e não foram os singles."

"Acredito que os dez anos de nossa parceria com Chitãozinho e Xororó, com o Estúdio Coca-Cola, seja mais importante", relembra o músico. "Foi uma ação publicitária, mas foi muito legal. Ficamos amigos depois do programa. Não duvidaria se rolasse alguma coisa em cima disso", diz. O projeto deu tão certo que a dupla sertaneja chegou a cantar "Duas Lágrimas", da Fresno, em shows posteriores.



Não é de hoje que "Evidências", o maior sucesso de Chitão e Xororó, que ganhou uma versão com a Fresno, caiu no gosto da geração milenial. Questionado sobre se a fusão da dupla com a banda foi responsável por popularizar a música entre pessoas mais novas, Lucas acredita que talvez sim.



"Tem muitos fãs mais velhos que chegam em mim falando que o filho gosta da gente, mas que nos ouviu cantando Chitãozinho e gostou muito", conta. "Acredito que sertanejo nem seja um estilo musical, e sim uma indústria. Tem o raíz, o sofrência, já já tem até o sertanejo trap", brinca.

A evolução musical da Fresno é algo bem visível, mesmo para quem não acompanha a banda há muito tempo. Segundo Lucas, o grupo começou a gravar na casa de Tavares, que saiu do grupo em 2012, depois da escola, sem pretensão alguma.



"Gosto dos primeiros discos, mas entendo que no universo das bandas que rolavam na época, era tosco. Pra mim, a gente era tipo o Blink 182, ou coisas do gênero que tocavam na rádio", avalia. "Pegando nossa discografia inteira, desde o 'Acaso do Erro', de 2001, dá pra ver toda a nossa evolução desde a gravação no quarto, a parte mais mainstream e até as experimentações", diz.



"Sinto saudade de não saber o que eu estava fazendo, de quem ia ouvir nossas músicas. Quando começamos, não existiam as redes sociais, então a gente só recebia feedback bem depois."



Lucas reconhece a base consolidada de admiradores. "Tem gente que chegou nos dois últimos discos, mas dá pra dizer que somos uma das poucas bandas do país que tem realmente um público fiel. A fidelidade deles é muito além até pela proposta de relação que a gente estabelece. Estamos presentes nas redes sociais. Não escondemos nada. Somos pessoas reais e isso traz mais proximidade do que algum texto de assessoria de imprensa", conta, sobre a relação com os fãs.



"Além do que, todo mundo pode vir falar com a gente, dar feedback, ver o que estamos testando, e afins. É uma comunicação muito mais direta do que a com o artista que só se ouve na rádio. Isso sem falar da questão das músicas. As pessoas escutam e se sentem próximas da gente. Às vezes, a canção externaliza um sentimento ou algum momento que alguém está passando, e isso cria uma comunicação mais profunda", completa.



Atualmente, a Fresno está em turnê que promove seu disco mais recente, "A Sinfonia de Tudo Que Há", lançado em 2016. O trabalho é um dos mais bonitos e maduros da banda, que apresenta boas letras e arranjos ao longo das 11 músicas.



"Buscamos uma nova sonoridade. Depois dele [’Sinfonia’], começamos a compor mais músicas, mas para mudar. Chega de ficar fazendo a exata mesma coisa", fala, sobre os próximos passos do grupo.



"Fomos lançando aos poucos. Quando você lança tudo de uma vez só, as pessoas falam por um mês e depois esquecem. Soltar aos poucos é mais saudável hoje em dia, por causa do streaming. Várias bandas, como Capital Inicial e Supercombo, já fazem isso".

Sobre a melhor forma de se adaptar aos novos meios de de consumir música e de sobreviver ao mercado musical, o vocalista vê vantagem em ser independente.



"Acho que não ter gravadora é um dos caminhos. Hoje, você pode não ser de gravadora e, mesmo assim, conseguir algum edital tipo Natura Musical, Converse, da Red Bull e afins. Esse tipo de iniciativa ficou interessante para as marcas, além de que o envolvimento é transparante na questão artística", aponta.



"A questão da gravadora é um pouco mais complicada, e muitas vezes o pessoal não se liga. Exemplo: nada impede que alguma música nossa de anos atrás viralize. Se isso acontecer, se for material independente, o ganho é nosso; se for de gravadora, talvez não."



Ele vai adiante. "Muita gente não se preocupa ou não entende muito da questão do direito autoral e de distribuidora. Quando isso acontece, é mais fácil você ser roubado porque o artista vive de sonho, e se você brinca com esse sonho, é fácil de roubar."

Hoje, Lucas, além de produzir a Fresno, também é responsável pela produção do Capital Inicial, e tem outros projetos, tipo o Kyber Krystals, que assina com Karen Jonz.



"Comecei a aprender porque era necessário para o meu próprio trabalho. Nosso primeiro disco foi gravado na casa do Tavares. Ele que tinha os equipamentos e já sabia gravar. O 'Ciano' foi produzido pelo Rodrigo Del Toro. Então fui aprendendo com eles. Produzir é como se fosse fazer artesanato", compara.



"Na época do 'Redenção', isso dava treta porque o Rick Bonadio queria fazer os arranjos e a gente não queria deixar ele produzir mais, porque não gostava das coisas que ele fazia", explica. "Depois, continuei estudando, vi até tutorial no Youtube pra gravar o Beeshop [projeto solo]."

Diferente da relação com Bonadio, Lucas conta que o contato com o Capital Inicial no estúdio é muito bom. "Começamos a parceria com uma música e acabou virando um disco inteiro. É um processo muito legal porque somos de gerações diferentes, então estamos aprendendo muito juntos. Eles deixam que eu faça parte da sonoridade e da criação, o que eu não deixava o Bonadio fazer. Eles querem novidade. Não tem vaidade."



Outra coisa diferente na vida do artista é a filha Sky, de dois anos. "Não acredito que tenha uma chavinha que você vira quando tem um filho. Acho que quando a Sky tiver 30 anos, eu ainda estarei aprendendo. Não é tão preto no branco", fala.



"A paternidade muda um pouco o nosso olhar. Somos obrigados a ter empatia com pessoas e situações que não tínhamos antes, com pais, com crianças. Não sei o quanto isso afeta minha composição, acho que talvez agora eu aborde ou passe a abordar os temas com mais empatia", conclui.





