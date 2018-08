Longa se inspira na história de matador de aluguel

'O Nome da Morte', com direção de Henrique Goldman, tem Marco Pigossi no papel principal

Com direção assinada por Henrique Goldman ("Jean Charles"), "O Nome da Morte" estreia na próxima quinta-feira (2), nos cinemas.



O filme é livremente inspirado no livro homônimo do jornalista Klester Cavalcanti, que conta a história real de Júlio Santana, um matador de aluguel que confessou ter assassinado 492 pessoas. Os crimes foram cometidos ao longo de mais de 20 anos e ele passou apenas uma única noite preso. A maior parte do tempo, Santana escondeu a vida de pistoleiro da mulher e do filho.



Com roteiro assinado por George Moura ("Redemoinho" e "Getúlio") e por Goldman, a produção destaca a ambiguidade da trajetória de Santana, um jovem de uma família pobre e religiosa, que se tornou um matador enquanto se mostrava um pai e marido dedicado.



No filme, Júlio (Marco Pigossi) é um jovem que vive com a família no interior. Por lealdade ao tio Cícero (André Mattos), ele mata pela primeira vez, e acaba transformando isso em um ofício. A história o mostra como um homem carinhoso, que se casa com Maria (Fabiula Nascimento).