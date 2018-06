Longa de Willy Biondani fala sobre redescoberta da identidade

"Além do Homem", dirigido por Willy Biondani, que também assina o roteiro do filme ao lado de Eliseo Altunaga e Daniel Tavares, estreia nesta quinta-feira (28). Rodado no interior de Minas Gerais, o longa é estrelado por Sergio Guizé, Débora Nascimento e Fabrício Boliveira.

O filme conta a história do escritor brasileiro Alberto Luppo (Sergio Guizé), que mora em Paris há muitos anos e não tem vontade alguma de voltar ao país em que nasceu. Tudo muda quando o antropólogo francês Marcel Lefavre (Pierre Richard) é supostamente devorado por canibais no interior do Brasil. Alberto é obrigado a retornar à terra natal para investigar o mistério e transformar a história em um livro. Lá, recebe a ajuda do taxista Tião (Fabrício Boliveira) que o leva até o local.



Alberto conhece um Brasil alegórico e misterioso. Temendo por um final como o do francês, se desespera. Mas encantado com a beleza de Bethânia (Débora Nascimento), se entrega ao destino e redescobre sua própria identidade.