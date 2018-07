Linkin Park homenageia Chester Bennington

"Ao nosso irmão Chester,Já faz um ano desde a sua partida – uma verdadeira espiral de luto, coração partido, negação e reconhecimento. Ainda assim parece que você está próximo, nos cercando com sua memória e luz. Seu espírito único deixou uma marca permanente em nossos corações – nossas piadas, nossa diversão e nossa ternura. Somos eternamente gratos pelo amor, pela vida e pela paixão criativa que você compartilhou conosco e com o mundo. Sentimos sua falta mais do que as palavras podem expressar".