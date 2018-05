Less Than Jake cancela show em Porto Alegre

A banda Less Than Jake cancelou o show deles em Porto Alegre que aconteceria na noite deste domingo (27). O motivo é a greve dos caminhoneiros, que já está no seu sétimo dia."Infelizmente o show de hoje foi cancelado, pois é muito incerto se nós seremos capazes de sair da cidade segunda devido a greve que acontece no país. Nos amamos Porto Alegre e nossos fãs lá, e nós vamos com certeza voltar e fazer um ótimo show", diz o comunicado feito pelofacebook oficial da banda.

Para mais informações: contato@pixelticket.com.br or contato@rskyprodutora.com.br