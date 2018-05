Lenine: 'O afeto é a única forma de combater a intolerância'

Cantor faz música sobre a questão que abala a sociedade; e conta como será seu novo show, que ele vai levar a várias cidades

Conhecido por sucessos como "Paciência" e "Tudo Por Acaso", Lenine, 59, mostra em São Paulo, nesta sexta (25), no Tom Brasil, um projeto diferente do que já realizou em sua carreira. "Em Trânsito", que ele leva para a estrada até agosto e passa por várias cidades do sul, sudeste e nordeste do país, tem um repertório de músicas que foram recriadas pelo pernambucano e sua banda, que o acompanha há mais de 30 anos.



"No final do ano passado, após o encerramento da turnê de ‘Carbono’ (2015), meu trabalho mais recente até então, fiquei pensando no que queria fazer. E a ideia de passar seis meses num estúdio não me interessava. Então, decidi: primeiro o show, para depois os outros formatos serem lançados", conta Lenine, em entrevista por telefone ao Destak.



As músicas estarão disponíveis nas plataformas digitais, em DVD e também CD, nas versões gravadas em estúdio. Entre as canções apresentadas, há as novas "Leve e Suave", "Ogan Erê" e "Intolerância".

Em relação a esta última, Lenine apresenta sua opinião sobre uma das questões que mais afeta a sociedade, atualmente.



"Acho que a intolerância está bastante presente nas redes sociais. É um problema muito sério dentro da nossa sociedade, que precisa ser combatido, e a única forma que eu vejo para isso é com a tecnologia do afeto. O afeto é a maior invenção da humanidade", diz o músico.



Outra característica presente no projeto "Em Trânsito" está associada ao conceito do devir, proposto pelo filósofo pré-socrático Heráclito de Éfeso, e que pode ser resumido por pensamentos que evidenciam a mudança como a única coisa permanente na vida.



"É aquela história de que nós nunca entramos no mesmo rio, pois nem as águas nem nós somos os mesmos. Atualmente, vivemos em meio a tantas mudanças que nem sempre conseguimos percebê-las. Por isso toda a urgência que esse processo tem. O que importa não é a novidade, mas sim o caminho, o percurso para se chegar até ela", explica.



Como uma família

Junto a Lenine, se apresenta também a banda que acompanha o cantor há mais de 30 anos, formada por Jr. Tostoi, Guila, Pantico Rocha e Bruno Giorgi, o filho do pernambucano, que assina a direção musical.

"Quando propus essa ideia do ‘Em Trânsito’, quis por o foco na banda, dando uma assinatura coletiva. E eles adoraram. Tem gente da banda que está comigo há mais de 30 anos. Isso é muito tempo. Somos uma família", compara o artista.



Nos próximos meses, Lenine pretende dedicar-se à gravação e ao lançamento de todas as outras músicas que fazem parte de "Em Trânsito".

"Esse é um trabalho que, além de mostrar o universo familiar, vai documentar toda a autoralidade do som da banda. Está repleto de intimidade e afeto. Porque eu não sei trabalhar sem ser com afeto. Além disso, vai ser uma apresentação bastante autobiográfica, que vai mostrar também a minha visão do mundo. Então o que o público pode esperar é uma entrega total."



Datas

De São Paulo, Lenine segue para Paulínia (SP, dia 26/5), Juiz de Fora (MG, 8/6), Rio (9/6), Porto Alegre (22/6), Curitiba (23/6), Vitória (7/7), Belo Horizonte (14/7), Recife (27/7), Fortaleza (29/7) e Florianópolis (4/8).