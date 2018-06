'Legalmente Loira' pode ganhar um terceiro filme

Segundo o portal Deadline , o estudio MGM e a atriz Reese Witherspoon estariam negociando um terceiro longa de "Legalmente Loira".Além de trazer a protagonista de volta, a ideia do estúdio é trabalhar com a mesma equipe por trás dos dois primeiros filmes, lançados em 2001 e 2003, respectivamente, como os roteiristas Kirsten Smith e Karen McCullah e o produtor Marc Platt. Witherspoon também participaria da produção, com a Hello Sunshine Productions, produtora fundada por ela.Os demais detalhes, como possíveis nomes para assumir a direção e a história ainda não foram anunciados.