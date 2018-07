Legado de ‘Buffy’ é muito importante para ser jogado fora

pic.twitter.com/Sdz4oKh3gM

Originalmente, "Buffy" deu espaço para mulheres se destacarem e teve um dos primeiros relacionamentos homoafetivos adolescentes em horário nobre, mas teve um total de zero personagens negros de destaque. Isso foi algo que passou sem muitas consequências, na época.

Durante seus sete anos, "Buffy" apresentou um texto relevante e jovem, com um certo humor irônico e sagaz – que durou pelo menos até a sexta temporada, quando a série entrou de vez na era "adulta" e apresentou escolhas que reforçavam a decepção da protagonista com a vida e o rumo que ela tomou.



Existem arcos narrativos que definiram não só o tom do que viria a seguir no gênero da série, mas também na forma de fazer televisão. Esse é o caso de "The Body", um dos melhores episódios sobre luto já criados na história, e até "Once More with Feeling", um musical sobre perda de identidade, aquele sentimento tão comum no começo da vida adulta.

Já naquela época Buffy não deixava com que os homens de sua vida definissem seu destino. Suas relações eram apenas mais uma forma de discutir questões morais de sua personalidade.



A sexta temporada foi uma espécie de "divisor de águas" para os fãs da série, e o reboot pode ter a mesma função.



Outro ponto que pode ser explorado quando se trata de qualquer um dos muitos remakes, reboots ou revivals que estão na TV, hoje, é a sua relevância. Afinal, estamos falando de uma época onde Chris Carter trouxe "Arquivo X" de volta dos mortos só para jogar o legado do seriado no lixo com uma trama que não só fugia de sua essência, mas também desrespeitava o que foi construído para os personagens durante anos. Vale lembrar também que a CW está para lançar uma nova versão de "Charmed", uma das séries "filhas" de "Buffy", e é melhor esquecer o desastre que foi "MacGyver" na CBS ou a nova etapa de "Prison Break".

Em outros casos, o reboot de "Queer Eye" se mostrou uma boa pedida (já que a série está mais atual do que nunca), a volta de "Gilmore Girls" não foi de todo um desperdício, e "Star Trek: Discovery" é o melhor da franquia no século 21. Ou seja, é tudo uma questão de competência, empenho e... relevância.

Enfim, vale lembrar que "Buffy" costuma ser citada como uma das melhores séries de todos os tempos, e é praticamente impossível falar sobre representação feminina nas telas sem falar sobre ela. Mas o tempo passou e com ele, as coisas mudaram. Basta saber o que esse reboot trará de novo para a TV.