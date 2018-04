Legado de ‘Arquivo X’ quase é jogado fora em nova temporada

"Ninguém aqui, a não ser os menos procurados do FBI", diz Fox Mulder (David Duchovny) para Dana Scully (Gillian Anderson) em uma das primeiras falas de "Arquivo X", em 1993. Essa frase resumiria bem a série por seus gloriosos nove anos, que foram recheados de ótimas tramas, uma mitologia interessante e – claro – uma digna dinâmica ceticismo versus crença entre o casal de protagonistas. Com o passar dos anos, Duchovny tentou se despedir da série diversas vezes, deixando todo o peso em cima de Anderson, que carregou o seriado nas costas mais de uma vez. Scully se tornou a verdadeira força, alma e coração do seriado, e todos os seus dilemas ganharam um espaço enorme. Anos depois do seu final, o criador e roteirista Chris Carter achou que estava na hora de retornar com os personagens e a Fox acatou a ideia sem pensar duas vezes. Com a lealdade dos seus (muitos) fãs, e alguma sorte, o legado continuaria vivo por mais 2 ou 3 temporadas. Com a 11ª temporada, que chegou ao fim na semana passada, percebemos que reviver "Arquivo X" foi um grande erro.

Nem todos os 10 episódios da nova temporada foram ruins, ou um completo desperdício de dinheiro. Um ou outro capítulo fizeram com que a produção não caísse no abismo de vez, como é o caso de "Ghouli", "The Lost Art of Forehead Sweat" e "Rm9sbG93ZXJz". Ambos lembraram os episódios soltos da série clássica, justamente por abordar as situações de forma mais leve e divertida, (quase) como se estivéssemos assistindo um episódio escrito por Vince Gilligan (responsável por "Bad Blood", da 6ª temporada). Apesar desse formato periódico não funcionar tão bem na TV como funcionava há 20 anos, os 40 minutos de diversão pelo menos foram garantidos. Já em outras situações, o seriado parece esquecer que é uma obra sobre eventos sobrenaturais e passa a focar em sequências de ação, que nem são tão bem filmadas assim.

Os defeitos só se complicam quando lembramos da mitologia que envolve a série. No começo da 10ª temporada, tudo que tinha sido construído até então foi jogado fora pelo criador da série. Esqueça as conspirações alienígenas, e a eminente invasão deles na Terra, algo que foi vendido por mais de 20 anos pelo seriado. No final, a culpa era mesmo dos humanos, que planejavam uma conspiração para acabar com a humanidade. Infelizmente, esse não é o pior. Na nova etapa, aprendemos que o filho de Scully e Mulder, William, é, na verdade, o Canceroso (personagem onipresente na trama e vivido por William B. Davis). A criança foi criada como uma forma de experimento e inseminada artificialmente no corpo de Dana, sem a sua autorização.



Sem explorar direito as consequências do que aconteceu com Scully, como sempre, a série segue tentando fazer com que a figura de Canceroso seja um perigo iminente, e insiste em teorias da conspiração que são tão furadas quanto o roteiro de "Arquivo X". Carter sugere que o homem não pisou na Lua e fala sobre a morte de Kennedy, de novo. Coisas que pareciam interessantes na década de 1990, hoje funcionam como uma piada.

O último episódio da temporada transcorre sem eventos relevantes, até os momentos finais, que provam de vez que a química entre Duchovny e Anderson é o ponto forte da produção. A relação de lealdade e amor – mesmo que um pouco platônico – que eles criaram durantes anos serve como uma espécie de alívio para os fãs, que podem perceber que pelo menos nesse aspecto as coisas não mudaram. O roteiro até chega a sugerir uma espécie de redenção para ambos os personagens no minuto final, mas o momento é jogado no lixo quando tudo acaba em um gancho amargo.



Desonra

Como citado acima, a 11ª temporada de "Arquivo X" colocou uma situação complicada em cima da protagonista Dana Scully. Seu filho, que supostamente era de Mulder, acabou sendo implantado por meio de inseminação artificial. Pior, a criança era apenas um experimento, uma espécie de "mutante". O problema aqui é que Chris Carter prefere que Scully sofra uma violação como essa do que a brincar com a possibilidade de que os dois protagonistas tiveram (em algum ponto da série) relações sexuais, como tinha sugerido até então.