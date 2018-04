Lee Ranaldo volta ao Brasil em maio

A volta de Lee Ranaldo ao Brasil já estava certa para o Festival Bananada, que acontece em maio, em Goiânia, mas o músico vai tocar também em outras cidades.Conhecido como guitarrista da banda americana Sonic Youth, Ranaldo tem vindo frequentemente ao Brasil. Desta vez, ele já tem certa também uma apresentação em Porto Alegre, no dia 6/5, no teatro Unisinos. Nas duas noites seguintes, ele toca em Goiânia, no Teatro Centro Cultural UFG, como parte da programação do Bananada.A turnê inclui um show em Lima, no Peru, no dia 15 de maio. Mais cidades e locais da América do Sul devem ser anunciados nos próximos dias.