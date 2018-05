Leandro Hassum é pai solteiro em nova comédia

"Não se Aceitam Devoluções", outra das estreias previstas para esta quinta (31) nos cinemas, tem Leandro Hassum à frente do elenco. Ele interpreta Juca Valente, um homem que vira pai solteiro de uma hora para a outra. Sua filha Emma (Manuela Kfouri) é largada na sua casa ainda bebê, por sua ex-namorada americana. Desesperado, ele vai até os Estados Unidos para procurá-la, e acaba ficando por lá e trabalhando como dublê.

Quando Emma completa 6 anos, a mulher volta para pedir a guarda da filha, mas a essa altura Juca não está disposto a ceder.

Apesar de ter um tom mais cômico, a produção carrega uma boa dose de drama, e fala sobre assuntos como abandono, solidão e paternidade.

O filme, que é uma adaptação da obra homônima mexicana de Eugenio Derbez, ganhou uma canção original: "Live For You", composta por Vivian Aguiar-Buff e Renato Galozzi. O longa é dirigido por André Moraes (de "Entrando Numa Roubada"). Jarbas Homem de Mello, que vive Charlie Chaplin em peça encenada em São Paulo, está no elenco.