Larissa Luz: 'Sempre me engajei em coisas que propusessem algum tipo de transformação social'

Aos 30 anos, Larissa Luz é multitalentos. Com seu segundo disco solo, "Território Conquistado", de 2016, concorreu ao 17º Grammy Latino e ao Prêmio da Música Brasileira 2017, além de ter levado um troféu no Prêmio Caymmi de Música pelo clipe de "Bonecas Negras". Como atriz, viverá Elza Soares em um espetáculo que narra a história de uma das maiores cantoras do Brasil. A cantora baiana é um dos nomes que integra a programação do Bananada 20 anos, que acontece em Goiânia. Ela se apresenta no palco Red Bull, no domingo, às 22h40.



"Descobri a literatura cedo por causa de minha mãe, que é professora. Meu interesse em teatro e música veio daí", conta Larissa ao Destak, sobre como desenvolveu seu lado artístico. "Mas vejo nos vídeos que desde muito cedo eu já demonstrava uma conexão com arte. Estava sempre cantando, dançando e próxima das expressões artísticas."

Em "Território Conquistado", a baiana discorre principalmente sobre ser uma mulher negra. Em "Bonecas Negras", por exemplo, Larissa critica a falta de representatividade no comércio e na publicidade brasileira.



"Sempre estive atenta nesse assunto e me engajava em coisas que propusessem algum tipo de transformação social. Com o passar do tempo, fui me tornando mais consciente do meu papel enquanto mulher negra e periférica", explica. "Isso transbordou na minha arte por conta da urgência e necessidade de fazer algo para mexer com uma estrutura com a qual eu não concordava. Então a arte virou uma ferramenta, uma boa aliada para essa transformação."