‘Largados e Pelados’ tem episódio gravado no Brasil

Meio na linha do bizarro, "Largados e Pelados" tem como objetivo colocar uma dupla de pessoas na selva para que elas tentem sobreviver. A diferença desse reality para os seus semelhantes é que, aqui, os competidores estão sem roupa. O programa volta para uma nova temporada nesta terça (29) no Discovery, e tem um episódio inteiro no Brasil.

A dupla Gary e Karra é largada na região do Jalapão, em Tocantins. No clima árido do cerrado, que tem as belezas naturais como ponto forte, são comuns bichos como cobras, lobos-guará e onças-pintadas. O grande problema da jornada dos dois concorrentes, que são norte-americanos, será achar comida, já que a escassez parece ser um grande problema naquele ambiente.

No total, são 21 dias no meio da selva. A única coisa que a produção dá para eles é um objeto fundamental para a sobrevivência. No caso de Karra, que tem 35 anos, e Gary, 49, esses apetrechos são uma panela, um acendedor de fogo e um facão.





Discovery

Terça (29), 21h30