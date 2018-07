Lando Calrissian vai aparecer no próximo episódio de Star Wars

O ator Billy Dee Williams, que interpretou o famoso contrabandista Lando Calrissian em Star Wars, vai voltar para o novo episódio da franquia. O filme, que será conduzido por J.J. Abrams, chega nos cinemas dezembro do ano que vem e encerra a trilogia com Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Isaac).A última vez que vimos Williams como Lando foi em 1983, em "O Retorno do Jedi". Já o personagem ganhou uma versão jovem em "Solo - Uma História Star Wars", feita por Donald Glover, de "Atlanta" e "Community". Ainda não se sabe as circunstancias na qual o contrabandista irá voltar.A atriz Keri Russell, que recentemente terminou a série "The Americans", também está cotada para aparecer no novo longa.