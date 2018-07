'La La Land in Concert' será apresentado também em Porto Alegre

O musical apresenta os temas do filme com acompanhamento de uma orquestra, enquanto cenas do longa são vistas em um telão, com as vozes dos atores e cantores originais.



Com Emma Stone, Ryan Gosling e o cantor John Legend no elenco, "La La Land" mostra a história de amor entre uma aspirante a atriz e um pianista.

O espetáculo 'La La Land in Concert', que será montado no Brasil, conforme o Destak antecipou no dia 19 de junho deste ano, ganha mais uma praça de apresentação. Além de São Paulo, no dia 16 de dezembro, Porto Alegre entra na rota, com sessão no dia 21 de dezembro, no Auditório Araújo Vianna. Com venda pelo site uhuu.com, os ingressos vão custar a partir de R$ 75.Filme vencedor de seis prêmios, no Oscar do ano passado, incluindo melhor canção e melhor trilha sonora, "La La Land: Cantando Estações", de 2016, ganhou uma versão para os palcos. O musical está em turnê mundial que chega ao Brasil em dezembro.Em São Paulo, a apresentação de "La La Land in Concert" no dia 16 de dezembro acontece no Espaço das Américas. Já há entradas à venda, no site Ingresso Rápido, e os valores vão de R$ 40 a R$ 300.