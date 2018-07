'La La Land in Concert' anuncia nova data em SP

Relacionado 'La La Land in Concert' será apresentado também em Porto Alegre

Os valores são os mesmos da primeira data. A venda de ingressos para a nova sessão será feita pelo site http://bit.ly/LaLaLandSP

O espetáculo 'La La Land in Concert' ganha apresentação extra em São Paulo.O musical, que adapta o filme para o palco, será visto também no dia 17 de dezembro, às 21h, no Espaço das Américas.Segundo a produção, a primeira apresentação, marcada para o dia 16/12, no mesmo local, teve 90% dos ingressos vendidos em apenas 15 dias.