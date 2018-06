L7 e Pennywise vêm ao Brasil em dezembro

Bandas californianas chegam cada uma com sua turnê para shows no país

A geração anos 1980 e 1990 do rock nervoso continua alimentando fortemente a agenda de shows internacionais do Brasil. As duas novidades do calendário surgiram mais ou menos na mesma época e vêm quase ao mesmo tempo. L7 e Pennywise desembarcam no país em dezembro.

As duas vêm separadamente. Datas e locais das apresentações estão sendo definidas.

Comandado pela cantora e guitarrista Donita Sparks, o L7 surgiu em meados dos anos 1980, parou por um tempo e voltou à cena há cerca de quatro anos. Formada somente por mulheres, a banda californiana estourou com o terceiro disco, "Bricks Are Heavy", de 1992. O álbum contém "Pretend We’re Dead", que se tornou um dos clássicos da década.

Com sonoridade que passeia pelo hard rock, o heavy metal e o punk, o álbum foi produzido por Butch Vig, que depois ficaria famoso ao trabalhar com o Nirvana.

A primeira vinda do L7 ao Brasil foi para a edição de 1993 do extinto festival Hollywood Rock, a mesma em que tocou o Nirvana.

Também da Califórnia, mas formado um pouco depois, o quarteto Pennywise é um dos grandes representantes da forte cena hardcore/ punk que toma aquele Estado norte-americano desde o início dos anos 1990.

O Pennywise chega com material novo. Lançou, em 2018, "Never Gonna Die", seu álbum mais recente. Assim como o L7, o Pennywise estourou com o terceiro disco. "About Time", trabalho que foi lançado em 1995, chamou a atenção para a presença do grupo no cenário.

Em 2009, o vocalista Jim Lindberg deixou a banda, mas voltou três anos depois. Com ele estão mais dois integrantes originais: Fletcher Dragge (guitarra) e Byron McMackin (bateria). O baixista Randy Bradbury completa o time.