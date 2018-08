Kreator e Arch Enemy vêm juntos ao Brasil, em novembro

Bandas de heavy metal farão shows em ao menos duas cidades, que estão sendo definidas

O Brasil terá dois terços de um evento de heavy metal que acontecerá no Chile e na Argentina. Lá, tocam as bandas Helloween, Kreator e Arch Enemy. Aqui, as duas últimas chegam juntas para shows em ao menos duas cidades.

Kreator e Arch Enemy se apresentam no Brasil no início de novembro, em locais que estão sendo definidos. Sem o Helloween - atração principal da noite, na Argentina e no Chile -, as duas bandas têm a vantagem de, se quiserem, aumentarem o tempo de seus shows, ainda que isso dependa de acerto com os produtores.

O Kreator é um dos bons representantes do thrash metal alemão. Com mais de 35 anos de carreira, a banda é cultuada pelos seus primeiros discos, principalmente "Extreme Agression", de 1989.

De geração posterior, a sueca Arch Enemy vem com show que promove "Will to Power", seu disco mais recente, de 2017.